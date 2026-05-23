Силами ППО цієї ночі знешкоджено 102 БпЛА росіян

У ніч на 23 травня (з 18:30 22 травня) противник атакував 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

