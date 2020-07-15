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Силовики РФ в окупованому Криму застосовують тортури до затриманих – доповідь ООН

Силовики РФ в окупованому Криму застосовують тортури до затриманих – доповідь ООН

Співробітники ФСБ РФ та інших правоохоронних органів в анексованому Росією Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей давати показання.

Про це йдеться у нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН щодо Криму, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у понеділок, 13 липня, пише «DW».

Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень, йдеться у повідомленні місії.

У доповіді генерального секретаря ООН наголошується, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

У задокументованих випадках після надходження потерпілих до Сімферопольського СІЗО або ізоляторів тимчасового тримання медичний персонал зазвичай відмовляв їм у огляді та фіксуванні наявних у них тілесних ушкоджень.

«Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів», — наголошується у повідомленні місії.

У доповіді генсекретаря ООН щодо Криму вимагають від Росії притягнути винних до відповідальності та швидко і ефективно розслідувати всі заяви про катування, жорстоке поводження, свавільні арешти та затримання в анексованому Криму.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.

Источник: sprotyv.info

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Темы: крым

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