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Силы ПВО сбили 6 ракет типа «Калибр» и 25 дронов типа «Shahed-136», - ОК «ЮГ»

Силы ПВО сбили 6 ракет типа «Калибр» и 25 дронов типа «Shahed-136», - ОК «ЮГ»

Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

21 «Shahed-136» был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, еще 4 - в небе над Николаевщиной.

В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно погасили пожарные. Без пострадавших.

Джерело: https://t.me/u_now/105362

Новости портала «Весь Харьков»

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