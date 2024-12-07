Сирійські новини за нічь

Карта Сирии к вечеру. Зеленая зона на юге серьезно расширилась. Вчера её вообще не было.

Wall Street Journal со ссылкой на источники: Официальные лица Египта и Иордании призвали Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании

Башар Асад просил арабские страны предоставить оружие и разведывательную поддержку, но эти запросы были отклонены — WSJ

Жена и дети Асада покинули Дамаск и отправились в Москву на прошлой неделе, а его зять бежал в Объединенные Арабские Эмираты. Асад призвал Турцию вмешаться и остановить наступление повстанцев, одновременно запросив разведывательную поддержку и оружие у нескольких стран, включая ОАЭ, Египет, Иорданию и Ирак, но все они получили отказ — редакция @AteoBreaking внимательно следит за событиями

Войска оппозиции Сирии находятся у города, вероятно, город падет в ближайшие часы. Если Хомс будет потерян Асадом, то российские и сирийские силы в Тартусе и Латакии будут отрезаны от остальной части страны.

Россия не планирует защищать режим Асада от повстанцев, так как у нее появились «другие приоритеты», сообщает Sky News Arabia.

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