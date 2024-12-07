Сирійський бліцкриг безпосередньо пов'язаний і з війною в Україні: до чого може призвести ляпас путіну

В інформаційний простір стрімко увірвалися сирійські повстанці, які почали вкрай успішний наступ, який досі не зменшує обертів. І складається враження, що світові ЗМІ на тлі сирійського бліцкригу стали приділяти менше уваги темі війни в Україні, що нам, звичайно, тільки шкодить.

Що ж, спробуймо розібратися – наскільки далекосяжним може бути прорив сирійських повстанців і як це позначиться на ситуації в Україні.

Хід наступу

Наступ сирійського спротиву, що розпочався 27 листопада і головною ударною силою якого були бійці Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), не можна сказати, що стався несподівано. Відверто кажучи, лідери низки угруповань, що входять до складу сирійського спротиву, ще за кілька тижнів до початку хизувалися підготовкою до нього. Це ще раз вказує на те, наскільки безладно поставилися війська Башара Асада – Сирійська арабська армія (САА) – до анонсованої загрози.

Початковим напрямом удару повстанців стало друге за величиною місто Сирії – Алеппо. У минулому, щоб взяти його під свій контроль, САА, але насамперед російські війська та ПВК "Вагнер", а також іранські проксі, провели тривалі місяці кровопролитної операції.

Сили спротиву встановили контроль над містом на 30 листопада, а з 2 на 3 грудня було завершено процес зачистки Алеппо. А вже 5 грудня повстанці взяли ще одне велике місто, розміщене на ключовій сирійській трасі М5 – Хама.

Те, чого САА досягала роками за тотальної допомоги росії та Ірану, ХТШ та інші угруповання змогли зробити за неповний тиждень бойових дій. А через тиждень зона контролю сил опору перевищувала 9 тисяч квадратних кілометрів.

Очевидно, що натхненні результатами повстанці не мають наміру зупинятися, і наступними їхніми цілями будуть: Хомс – останнє велике місто на шляху до Дамаска на М5, а також подолання гірського пасма до Латакії і Тартуса.

Крім того, спротив, вийшовши до гірського пасма та встановивши контроль над висотами, зможе створити серйозні проблеми російській авіації, розміщеній на авіабазі Хмеймім – не лише обстрілюючи її на відстані реактивною артилерією, а й створюючи перешкоди для прольотів старими маршрутами.

По суті, у Сирії ми з вами побачили те, що нещодавно широко обговорювалося в Україні – обвал фронту. Ті, хто забув про Харківську операцію, могли побачити на конкретному прикладі, що таке обвал фронту з виходом в умовну тилову зону за лічені дні. І з урахуванням тенденцій, незважаючи на деяке уповільнення просування сил спротиву (що й не дивно – з урахуванням необхідності ще й контролю, а також зачистки зайнятих територій), наступ продовжиться.

На мою думку, в районі саме Хомса сили опору пригальмують, і там у них виникне перша серйозна проблема зі спротивом САА. Але це місто не стане неприступною фортецею і через деякий час наступ на Дамаск продовжиться.

Окремим питанням у цій історії буде глибина та відкритість подальшої участі Туреччини. Адже саме вона опікується ХТШ та багатьма іншими угрупованнями, які входять до сил спротиву. Саме турецькі військові планували цю наступальну операцію, готували підрозділи повстанців, забезпечували їм спорядження, озброєння, на першому етапі у західних районах провінції Алеппо навіть вогневу підтримку. Це більш ніж очевидно, і приховувати це безглуздо, тому поява турецьких військових на звільнених територіях – питання часу.

А тепер те, що нас турбує найбільше, – вплив сирійської операції на ситуацію в Україні.

Сирійський фактор

Дивно, але багато хто ігнорує тему подій, що відбуваються в Сирії, або висвітлює її поверхово. Основний аргумент – ця країна далеко, що нам до неї, своїх проблем немає чи що? Насправді наступ сил спротиву в Сирії безпосередньо пов'язаний і з війною в Україні. І я зараз не про шизофренію російської пропаганди про якийсь "український слід" у Сирії.

Щойно почався наступ – Башар Асад одразу ж вирушив на уклін до Володимира путіна до москви. У цьому немає нічого дивного, адже саме завдяки російським військам, введеним у Сирію у 2015 році, Асаду не тільки вдалося втриматись у кріслі, а й, топлячи країну в крові, повернути під свій контроль частину територій. Саме російські війська стали вирішальним чинником у збереженні влади Башара Асада, а не Хезболла чи КВІР.

Тим часом росія на сирійській операції максимально піарила можливості своєї армії, піднімала авторитет ЗС та ПКС рф, влаштовувала показні килимові бомбардування та ракетні удари. Протистоячи повстанцям, які не мають навіть банальних ПЗРК для протидії бодай ударним вертольотам, росія створила напускну репутацію для своїх військ – цей міф тривалі роки грав їй на користь, поки вона не розпочала повномасштабну війну проти України.

І тепер росія має допомогти Башару Асаду військами. Але зробити цього не може, адже для цього потрібно буде відтягувати щось із зони бойових дій в Україні, послаблюючи ту чи іншу ділянку фронту, або використовувати резерви, які також необхідні і яких не вистачає.

Чи допоможе путін Асаду військами, чи ні? Радше ні, ніж так, але це грає нам на руку, адже Сирія – це колосальний репутаційний удар по росії. росія зараз виглядає безпорадно і принижено, нездатна допомогти Башару Асаду. І ці безсилля та неміч бачать усі – як партнери рф, так і її антагоністи. Але що найважливіше, це бачить і той, кого росія весь цей час намагається переконати, що з нею треба не сперечатися, а домовлятися, причому лише на її умовах. Йдеться про Дональда Трампа, зрозуміло.

Останні місяці (і особливо майбутні – до інавгурації Трампа) використовувалися і використовуватимуться росією лише з однією метою: своїм наступом в Україні показати, що ресурсу у РОВ достатньо для того, щоб воювати роками, і наступ ніколи не закінчиться. А якщо так, то зупинити російські війська можна лише домовившись на умовах москви.

Ось тільки наступ РОВ йде не зовсім за тим планом, який замислювався найвищим військово-політичним керівництвом окупантів. Так, наступ продовжується, але без істотних досягнень оперативно-тактичного рівня. Тактичні перемоги, невеликі села та лісопосадки, міста (навіть не обласні центри, а районного значення) – все це навряд чи можна назвати нищівним та епічним наступом, якщо аналізувати без емоцій, а раціонально та розважливо. А тут ще й ляпас у Сирії.

росія постає у винятково непривабливому світлі. Не так, як хотілося б путіну її "піднести" західним лідерам – і сирійський наступ тільки ще глибше втоптує старання кремля в болото.

Саме тому події, що відбуваються в Сирії, для нас вкрай важливі, і, незважаючи на відстань між нашими країнами, вплив один на одного вкрай великий. Адже якби росія не була настільки ослабленою війною в Україні, то обов'язково відправила б уже кілька десятків бортів Іл-76 з допомогою Башару Асаду у вигляді рязанських хлопчиків, які вистрибують з авіатранспорту, що рухається, з криком "За ВеДеВе!" – і наступ сил спротиву мав би зовсім інший ефект. Тим часом сирійський бліцкриг також може стати Україні корисним.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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