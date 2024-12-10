Сирійський удар: бункерний отримав ляпаса від своїх друзів Ердогана та Нетаньягу

Просто зараз кремль намагається «перевзутися» під нову владу в країні.

▶ ️Кишеньковий диктатор Башар аль-Асад, заступивши на сирійське президентство після свого батька у 2000-му, вже втік до москви, й розважає Віктора Януковича десь у путінському музеї політичних маріонеток. Повстанцям вистачило декілька днів, аби захопити країну. Та, як виявилося, повстанці — не зовсім повстанці, і діяли вони не самі.

● Повстанські групи об'єдналися під керівництвом Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), яку США за «першого» Трампа назвали терористичною організацією. ХТШ — колишній філіал Аль-Каїди. Група вважалася екстремістською, але пізніше прикрутила свій радикалізм, зосередившись на створенні чогось на кшталт цивільного уряду.

● Декілька крил, що влилися в ХТШ, активно підтримувалися Туреччиною. Анкара упродовж років не могла домовитися з Асадом про повернення на батьківщину декількох мільйонів сирійських біженців, що проживають в Туреччині. Ердоганові давно вже дошкуляють і прикордонні конфлікти з сирійськими курдами.

● За деколонізацію Сирії слід віддати належне наполегливості Ізраїлю: він ігнорував заклики до припинення вогню, знищуючи своїх ворогів, в тому числі з «Хезболла» та іранських проксі: у Газі, Лівані, Ємені, Сирії чи Ірані. Кожна з атак на лідерів «Хезболла» чи іранського КВІР засуджувалася партнерами за «ризик ескалації». Але саме тактика Ізраїлю стала запорукою нинішнього успіху.

● США координували дії повстанців, але робили це через Туреччину. Вашингтон турбувало, аби на хвилі боротьби з Асадом до влади не повернулися бойовики ІДІЛ.

▶ ️Обезголовлення — лише початок демонтажу режиму. Слідом почалася авіаційна операція: американська авіація бомбардувала декілька баз ІДІЛ в Сирії, а Ізраїль «накидав» по штаб-квартирах митниці, воєнної розвідки, а також по ракетно-дослідницькому центрові.

● Розпочинається сухопутна фаза зачистки Сирії. Першими перетнули кордон із Сирією ізраїльські війська; вони шукатимуть злочинців, чиїми руками Іран та московія розгойдували ситуацію на Близькому Сході. Далі — буде.

▶ ️Тепер найсмачніше — про русню. Схоже, бункерний вже обірвав телефон Ердогана, намагаючись домовитися: бодай про безпечне виведення військ, а то й — про збереження своїх баз у Сирії.

● московити мають військово-морську базу в Тартусі та авіабазу в Латакії. Це забезпечило військово-морську присутність в Середземному морі та повітряний потенціал в регіоні. московія використовувала свої сирійські бази як плацдарм, щоб змагатися за вплив із Заходом у таких африканських країнах, як Лівія, Малі та Центральноафриканська Республіка та інших країнах африканського Сахелю. Немає бази — слабшає вплив.

● кремль, як і Іран, вже зазнав іміджевих втрат, не втримавши в кріслі свого «козачка». Та чи вдасться йому зберегти військові бази? Схоже, бункерний вирішив активно "перевзутися": наприклад, змінилася риторика державного телебачення рф: спершу противників Асада називали терористами, та із захопленням Дамаска — «ополченцями» та «опозиціонерами».

● Західні медіа пишуть, що бункерний, який має давні стосунки з ІДІЛ і навіть постачав їм нафту, намагатиметься домовитися з їхніми недругами із Хаят Тахрір аш-Шам… Або принаймні з Ердоганом. Та хочеться вірити, що США і тут рубатимуть з плеча, аби витурити російську нечисть з сирійської землі.

▶ ️Сирійські події матимуть опосередкований вплив на війну в Україні: чим стабільнішим буде Близький Схід, чим менше метастазів пустять там московити та Іран, тим більше впевненості у наших західних партнерів буде в українському «питанні».

▶ ️До речі, від нової сирійської влади не варто очікувати демократичної вітрини, навіть навпаки. ХТШ дотримується консервативної ісламістської ідеології з її «талібськими» замашками: занурення країни в ментальний феодалізм, скорочення прав жінок, утисків християн. Але, схоже, світ готовий піти на «допустимі жертви», аби викурити з країни ірано-російський дух.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1060

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