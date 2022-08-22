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Система пожирает своих

Система пожирает своих

Интересно, да, а вот эти все люди в путинских кругах - от больших до малых, от идеолога Дугина до какой-нибудь бактерии с RT, они действительно думают (думали), что созданная ими система - система, в которой оперируют и выживают только самые отморозки, и то не все, их самих-то не затронет?

Неужели они думают, что путинские спецслужбы научены убивать и казнить только «плохих» людей? Как Немцова и Литвиненко. А Дугина не тронут?

И что, даже после совсем свежих как минимум трёх показательных казней сотрудников Газпрома и их членов их семей они тоже продолжали так думать?

А, ну да, и еще в системе, в которой уничтожены все институты и заменены одним человеком - Путиным, и его спецслужбами, транзит власти выглядит именно так: как взрыв автомобиля с дочерью Дугина. И сам Дугин, надо ли напоминать очевидное, внес непосильный вклад в выстраивание этой системы.

А вы, пропагандисты, не позорьтесь и не подставляйте своей тупостью и так опозорившееся на весь мир ваше начальственное х#йло, рассказывая, что убийство дочери Дугина - дело рук украинских спецслужб.

Если украинские спецслужбы могут себе позволить устроить теракт в Москве, то вам всем из Москвы тикать надо прямо сейчас, и Путину в первую очередь.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

Джерело: facebook.com

Автор: Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»

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