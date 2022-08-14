"Ситуація близька до Фукусіми, допомоги світу немає". Інтерв'ю з інженером Запорізької АЕС

Російська армія розмістила на території Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню та іншу військову зброю й техніку. Високовольтні лінії передач на станції вже пошкоджені обстрілами. А це прямий шлях до ядерної аварії, як пояснюють фахівці.

Якщо будуть розірвані останні з них, охолодження ядерних реакторів зупиниться - й далі або Росія може перемкнути ЗАЕС на власну енергосистему, або може статися ядерна катастрофа.

Починаючи з 5 серпня, територія ЗАЕС постійно обстрілюється. Україна наголошує на тому, що це робить сама Росія.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, "мінування Запорізької атомної електростанції та обстріли цього об'єкту окупантами мають всі ознаки ядерного тероризму з боку Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спровокована Росією катастрофа на атомній електростанції означатиме "по суті застосування ядерної зброї" без ядерного удару.

МАГАТЕ, основна міжнародна організація в царині ядерної енергетики, тим часом висловила серйозну стурбованість цими ризиками та закликала сторони конфлікту проявити "максимальну стриманість" поблизу ЗАЕС. Доступу до об'єкта МАГАТЕ не має.

Російська влада ж заявляє, що обстріли ЗАЕС відбуваються з українського боку та далі тримає на станції своїх військових і представників Росатому.

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися з одним з інженерів Запорізької ЗАЕС. Він розповідає про регулярні обстріли об'єктів станції саме російською армією. За його словами, стріляють, зокрема, з одного з промислових майданчиків ЗАЕС, що раніше використовували для розміщення парогенераторів. Він також підтверджує мінування машинних зал ядерних реакторів.

На станції бракує персоналу. А той, що лишився, дуже втомлений, пригнічений та наляканий обстрілами.

З міркувань безпеки ми не можемо розкрити ім'я та посаду співрозмовника.

ВВС News Україна вважає суспільно значущою озвучену ним інформацію. Вона підтверджується не лише заявами офіційних джерел, але й свідченнями інших співробітників Запорізької АЕС, з якими ВВС раніше вдалося поспілкуватися.

Обстріли та загроза катастрофи

ВВС: Наскільки небезпечною є ситуація на ЗАЕС зараз? Де розташовується російська армія? Чи втручається вона в роботу українського персоналу станції?

По-перше, на ЗАЕС перебуває дуже багато військової техніки Російської Федерації. Більшу частину інженерних машин, "Уралів" та іншого транспорту вони загнали під перехідні галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. У повсякденні ці галереї звуться просто "естакади".

Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об'єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ "Град" із повністю завантаженим боєкомплектом.

На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди.

ВВС:Наскільки ці обстріли загрожують радіаційній безпеці, загрожують реакторам та іншим критичним об'єктам?

Не загрожують. Представники Росатому два місяці просили нас провести їм екскурсії по ЗАЕС. Вони дуже цікавилися, а як у нас те чи інше влаштовано. Казали щось про обмін досвідом. Потім вимагали карти ЗАЕС, навіть ландшафтні. А потім почалися обстріли. Вони знають, куди стріляти, щоб було "боляче", але "не смертельно".

Вони, як вертухаї у СІЗО чи співробітники ФСБ, б'ють так, щоб синців не було, але ти запам'ятав назавжди.

Наведу приклад останніх обстрілів. Розбили азотно-кисневу станцію. З одного боку, позбутися такого об'єкта - це катастрофа для станції. З іншого, цей об'єкт не дуже сильно впливає на коректну роботу енергоблоків.

Але, найголовніше те, що російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують нас з енергосистемою України, прикриваючись тим, що "це нібито робить ЗСУ".

ВВС: Яка може бути мета цих обстрілів електропередач?

Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому. Але фатальні для ЗАЕС.

Атомна електростація не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають - станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий "блекаут".

Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність "назовні". Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес.

ВВС: Тобто реактори перегріються - і це гарантована катастрофа?

Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи.

Вони це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: "Якщо "неонацисти із ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу".

В чому полягатиме їх "допомога"? Вони дадуть нам план "з'єднання" ЗАЕС з енергосистемою РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой.

Якщо ми раптом "сядемо на 0", тобто трапиться "блекауту", нам потрібно буде будь-яке живлення зі "сторони", щоби живити насоси для охолодження ядерного палива.

Тобто росіяни спеціально влаштовують нам "блекаут", щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію.

Таке враження, що вони роблять це, аби ми всі виїхали звідси.

ВВС: Можна ще раз уточнити, якщо система охолодження редакторів зупиниться й живлення для насосів не буде, яким може бути масштаб катастрофи на ЗАЕС?

Знову ж таки найбільш вірогідний сценарій на ЗАЕС - це перебиття усіх ліній подачі напруги від ЗАЕС. Якщо станція не може видати потужність - вона зупиняється. Але ми не можемо просто виключити станцію. Потрібно дуже багато енергії, щоб живити насоси для охолодження реактора. Це перший сценарій.

Другий сценарій: вони можутьВВС:У чому саме може бути схожість з аварією на Фукусімі?

На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус та цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух у активній зоні, був зруйнований конфаймент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні.

Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини - це не природне лихо. Це обстріли російської армії.

Ми провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на ЗАЕС. Половина з цих систем безпеки приводиться в дію завдяки персоналу. А він сьогодні вимушений тікати з Енергодара, бо на першому місці - власна реальна безпека. Люди - під постійними обстрілами. Й ось це може зіграти рокову роль.

Це не ковбасний цех. Це ядерний об'єкт. Те, що російська армія тут витворяє, - це ядерний тероризм. Те, в якому стані тут персонал, - за межами допустимого. І кількість людей, що евакуюються, дуже велика. Наразі в нас працює приблизно одна десята персоналу від тої кількості, що має бути. За останні кілька тижнів, як почалися обстріли, виїхала майже половина колективу.

Перезмінки в нас зараз відбуваються під обстрілами. На прохідній станції - шмон та знущання. Але працюємо далі.

ВВС:"Енергоатом" повідомляв про прильоти біля сховища відпрацьованого палива, біля проммайданчика реактора. Наскільки небезпечний обстріл таких об'єктів? Чи витримують вони вибухові хвилі?

Обстріл таких об'єктів - це ядерний тероризм. Це нечувано. Це може призвести щонайменше до локальної аварії, якщо буде забруднена лише територія проммайданчика ЗАЕС. Максимум це може завершитися комунальною аварією в Енергодарі. Чорнобиля не буде, але приємного нічого теж не буде.

Будь-яка ядерна аварія - це погано. Неважливо, що буде забруднено і в яких масштабах. Сам факт такого інциденту - це катастрофа.

підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. Технічно ми повністю готові до цієї нештатної ситуації. Ми знаємо, що робити, в нас є кошти для її ліквідації.

Але ми дуже сильно втомилися. Люди виснажені та налякані.

Ядерне паливо - завжди гаряче. Навіть якщо воно відпрацьоване, в ньому є елементи, що розпадаються, і тому завжди є енерговиділення.

Якщо не відводити тепло від ядерного палива, воно перегрівається. Коли паливо перегрівається, то воно розширюється, як і будь-який матеріал при нагріванні. ТВЕЛи, в яких воно розміщене, тріскаються. У воду та атмосферу виходять досить багато радіоактивних газів. Це той самий радіоактивний йод.

Крім газів, у воду попадають рештки відпрацьованого палива і купа радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду.

На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі.

Допомоги від світу в цій ситуації немає. Кожен рік до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, - це слова про "глибоку стурбованість".

Персонал станції виснажений

ВВС: Чи перебувають представники Росатому на станції зараз?

Так, вони завжди знають, коли буде обстріл. Вони завжди першими евакуюються з проммайданчику, якщо стає гаряче.

Персонал Росатому під час обстрілів сидить у сховищах, а от деякі російські військові, коли, як вони кажуть, ЗСУ "обстрілюють " станцію, спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони.

Саме представники Росатому кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно. Вони ж впродовж двох-трьох місяців ходили "з екскурсіями" задля "обміну досвідом".

Насправді вони вивчають нашу структуру, нашу станцію, щоб перевести її на свої закони.

ВВС: А росіяни зараз спілкуються з персоналом станції? Якщо так, що кажуть? І чи правда, що викрадають, допитують по черзі співробітників?

Росіяни не спілкуються з персоналом станції, тому що персонал станції з ними не спілкується.

З першого дня окупації зникає наш персонал. Людей викрадають за певним алгоритмом. Спочатку - громадських активістів Енергодару. Далі - учасників АТО та їхніх родичів. Далі - всіх, хто ідентифікує себе як українець.

Російські окупанти забирали тих, хто стояв в авангарді захисту міста. Енергодарівці проводили акції на блокпості на в'їзді у місто проти російської армії та окупації міста. Ті, хто був у перших рядах, - одразу опинилися на підвалі. Під тортурами здали інших - і так ланцюжком.

ВВС: Щось відомо про долю викрадених та зниклих людей?

Вони закатовують їх на смерть. Наведу приклад. Нещодавно російські військові заявили, що у бризкальних басейнах ЗАЕС (басейни для охолодження води - Ред.) розташована покинута зброя. Вони хотіли змусити нашого штатного аквалангіста з гідроцеху пірнати у бризкальні басейни і шукати зброю. Він відмовився. Його забили до смерті.

Люди, що мали "лагідні розмови" з окупантами, після повернення просто мовчать і не відповідають на жодні питання.

ВВС: Можете описати умови, в яких зараз щодня працює колектив станції?

Колектив пригнічений. Ми живемо в окупації без нормального зв'язку, без магазинів, банкоматів, цивілізації. Купуємо їжу з багажників машин на ринках. люди відчувають постійний страх.

Ми ходимо повз російських військових щодня. Якщо до нас немає претензій, вони нас не чіпають.

Раніше до жінок під час огляду при перетині КПП ЗАЕС ставилися лояльніше, а зараз їхній ранковий огляд та перевірка на КПП - це щоденне випробування.

Але наші жінки найсміливіші в світі. На початку травня трапився такий випадок. Наші дівчата йшли зі зміни, й працівники Росатому вирішили до них позалицятись. Ті дуже різко на це відповіли. Після цього був масштабний шмон. І ми отримали листи, як можна, а як ні спілкуватися з росіянами.

ВВС: Чи забезпечені ви продуктами? Якими є ціни в Енергодарі на найнеобхідніше?

Я поясню на прикладах. Кілограм ковбаси виробництва АРК Крим тут коштує 500 гривень. 600 гривень коштує те, що вони називають "сиром". Це сирний продукт. Соки, які продають, - це "Юпі". А коштують вони 40 гривень за дитячу коробку з трубочкою.

Ніхто не купує російські продукти. Ми переплачуємо дві-три ціни за українські продукти, тому що їхні неможливо їсти.

ВВС: Чи отримує колектив ЗАЕС зарплату?

Нам платить Енергоатом на наші банківські картки. Але російські окупанти відрізали нас від використання електронних грошей. Всі термінали по місту відключені, скрізь приймають тільки готівку. А зняти готівку з карти можна лише за відсоток у ділків.

10 відсотків - нормальна такса. Тобто я скидаю 1100 гривень на картку, а мені віддають 1000 готівкою.

Джерело: bbc.com

Автор: Жанна Безп'ятчук, BBC News Україна

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