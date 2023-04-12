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«Ситуація критична»: у Кабміні заявили, що росія порушила умови зернової угоди

«Ситуація критична»: у Кабміні заявили, що росія порушила умови зернової угоди

Російська сторона навмисно блокує експорт зерна з України і цим порушує умови зернової угоди.

На цьому наголосив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков в коментарі The Guardian.

За його словами, у вівторок, 11 квітня, представники ООН, Туреччини та Росії не проводили інспекцію суден з українським зерном, оскільки представники Росії викреслили узгоджені назви та вписали до списку інші судна з черги.

Через це жодне судно не змогло пройти інспекцію, що рівнозначне фактичному запровадженню блокади з боку росії.

«Сьогодні у нас критична ситуація. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно», – з'явив Васьков.

Він додав, що, якщо ситуацію не вдасться вирішити найближчим часом, світові ціни на продовольство можуть зрости на 15%. У такому разі українські фермери будуть змушені знову, як і минулого літа, робити запаси зерна, що призведе до серйозних фінансових втрат.

Нагадаємо, зернову угоду продовжили 18 березня. Термін дії документа розрахований на 4 місяці. Згідно з угодою, Україна може експортувати зерно через три морські порти.

При цьому вже 20 березня росія висунула свої вимоги щодо продовження угоди та пригрозила виходом з ініціативи у разі недотримання цих пунктів. Йдеться про зменшення терміну дії відповідних домовленостей.

Джерело: slovoidilo.ua

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