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Ситуація на Харківщині станом на 2 квітня

Ситуація на Харківщині станом на 2 квітня

За минулу добу російські війська нанесли 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із «Градів» парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.

Окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, на цю хвилину жертв немає.

По області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

Серед перемог - знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар»! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль.

Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян.

Перемога за нами!

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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