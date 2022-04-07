Ситуація на Харківщині станом на 7 квітня

● Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів.

● Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

● Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю (https://t.me/synegubov/2822), що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян.

● Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!

● Ми продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Щодня жителі міста можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. (https://t.me/kharkivoda/3959) Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу.

Источник: telegram

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