Ситуація на Харківщині від глави ОВА Олег Синєгубова

- Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.

- Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, рекомендуємо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини.

- По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Саме сьогодні в районі Ізюма повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34. Пілота взяли в полон.

- Постійно працюємо над забезпеченням гуманітарною допомогою. Харківська область отримала від Уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування, уже розпочали розподіл вантажів на громади області.

Источник: telegram

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