Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:14
Просмотров: 166

Ситуація на Харківщині від глави ОВА Олег Синєгубова

Ситуація на Харківщині від глави ОВА Олег Синєгубова

- Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.

- Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, рекомендуємо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини.

- По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Саме сьогодні в районі Ізюма повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34. Пілота взяли в полон.

- Постійно працюємо над забезпеченням гуманітарною допомогою. Харківська область отримала від Уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування, уже розпочали розподіл вантажів на громади області.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Найщасливіший день під вий сирен: у Харкові — весілля
Сегодня 20:47    64
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион
Сегодня 20:25    99
Оперативна інформація станом на 18.00 03.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 19:02    206
Чому окупанти знищили Агромол?
Сегодня 18:20    396
Гнів Божий
Сегодня 18:09    307
В Броварском районе ВСУ уничтожили российский Урал, из которого обстреливали село (ВИДЕО)
Сегодня 17:47    196
Беглый анализ событий вокруг битвы за Киев от генерала Марченко
Сегодня 15:43    290
«Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ
Сегодня 15:25    288
Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів
Сегодня 15:15    188
С кем вы, гордые мадьяры?
Сегодня 14:49    301
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 