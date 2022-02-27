Ситуація щодо російського вторгнення на 9:20

#stoprussia

Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів

На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі.

Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат .

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»