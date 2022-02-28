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Ситуація щодо російського вторгнення в районі ООС
Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів
На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі.
Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.
Важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат .
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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