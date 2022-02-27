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Ситуація щодо російського вторгнення - від МВС

Ситуація щодо російського вторгнення - від МВС

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ. Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати. У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів.

27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами. На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає. Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів.

Довіряють нашій армії не тільки українці по всьому світові, а і закордонні журналісти. До нас продовжують надходити прохання приїхати і проводити зйомки в Україні. Журналісти знають, що під захистом наших військових знімаи надійно.

Ця ніч і ранок були непростими в містах України. Сирени і вибухи в деяких населених пунктах не стихали. Але наші хлопці не здають своїх позицій і витискають ворога. Були нанесені удари по колонах ворожої техніки, яка намагалася підходити до міст. Наразі, обласні центри Київ, Чернігів, Харків, під контролем українських сил. Миколаїв теж наш, Маріуполь надійно утримують. Ситуація в зоні ООС також контрольована, суттєвих змін немає.

Слава Україні! Разом до перемоги! #stoprussia

Источник: facebook.com / МВС України

Новости портала «Весь Харьков»

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