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Ситуація щодо російського вторгнення - Державна прикордонна служба України

Ситуація щодо російського вторгнення - Державна прикордонна служба України

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубужі йдуть бойові дії.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону

Columns of the Russians tanks entered in Luhansk region on the frontier of Krasna Talivka, Milove, Horodyshche. Before the columns, enemy used white automobiles with OSCE symbols. Now, combat actions are continues on this direction. Border guards together with the Ukrainian armed forces and the National Guard of Ukraine are keeping the defence.

Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

Ситуація щодо російського вторгнення - Державна прикордонна служба України

Источник: facebook.com / Державна прикордонна служба України

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