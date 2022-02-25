Ситуація щодо російського вторгнення
УВАГА! Інформація потребує широкого розповсюдження.
Противник використовує нашу техніку!
Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.
Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66.
Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.
Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.
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Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.
Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.
Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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