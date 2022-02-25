Ситуація щодо російського вторгнення

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Противник використовує нашу техніку!

Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України.

Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.

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Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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