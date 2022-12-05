Ситуація в енергосистемі залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії — Укренерго

​​Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.

Протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. На ранок понеділка, диспетчерський центр “Укренерго” фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні.

Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго.

Попереду у всіх нас непростий опалювальний сезон. Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання.

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