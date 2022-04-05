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Ситуація в Харківській області станом на 5 квітня

Ситуація в Харківській області станом на 5 квітня

За минулу добу окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені.

За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування.

Продовжуємо забезпечувати місто Харків та область гуманітарною допомогою. Продукти харчування розподіляємо до пунктів видачі «Нової пошти» та «Укрпошти», на адресну допомогу у місті Харків та громади Харківщини.

Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні Сили України на позиціях та обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил.

Переможемо!

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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