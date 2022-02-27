Ситуація в транспортній інфраструктурі станом на 12:00 27 лютого - Кабмін

Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися.

Укрзалізниця працює. Варто враховувати, що можуть бути затримки рейсів і зміни швидкості. Уся офіційна інформація на медіаресурсах Міністерства інфраструктури та залізниці. Враховуйте це при подорожах.

Наразі на Центральному залізничному вокзалі Києва знаходиться близько 600 людей, які очікують своїх поїздів або обрали вокзал як укриття. Для людей відкриті всі зали очікування. Укрзалізниця надає людям воду та напої, але запаси вже закінчуються. Просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ, передавати воду та продукти харчування. Також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти.

Важливо: місткість бомбосховища вокзалу обмежено, тому в разі небезпеки туди будуть пускати дітей, жінок та людей похилого віку.

О 27.02 16:00 розпочнеться посадка на Gepard Express зі станції Чоп, що готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до міста Плзень, Чехія. Безкоштовно.

Дуже просимо дотримуватись встановлених правил комендантського часу, плануючи поїздки.

Починається із різними волонтерськими організаціями встановлення центрів, звідки людей розміщатимуть по різним локаціям Львівської та Закарпатської областей.

Гуманітарний коридор на Польщу для жінок, дітей та літніх людей. На сьогодні 4 дні займає перехід піший, 2 дні автомобільний, ми налагодили регулярне залізничне сполучення.

УВАГА! На сьогодні цей напрямок перевантажено, тож відкриватимемо паралельні сполучення на Угорщину, Словаччину. Стежте за оголошеннями. Просимо тут не створювати додаткового натовпу, починаємо перегруповуватись та перенаправляти потоки. Також, працюємо із Польщею щодо пришвидшення процесів.

Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки. Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715-й триває.

Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

Львів-Перемишь: додано ще три рейси. Електрички відправлятимуться після 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27

Актуальна інформація щодо курсування приміських поїздів:

Донецький напрямок:

дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).

Електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок:

припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок:

все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі - вихід з ладу рухомого складу.

Південь та ценр:

Дніпро, Нікополь - рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.

Запоріжжя - скрізь, крім південного напрямку.

Одеса - поїзди не курсують до Умані, також із затримкої їде експрес до Ізмаїла.

Вдалося закрити небо Росії завдяки домовленостям з європейськими колегами. Відповідно до вже виданих NOTAM Польща, Болгарія, Чехія уже закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) через територію їхніх країн для авіакомпаній РФ. Чекаємо, коли вони зможуть літати лише з аеропорту Домодєдово до Шеремєтьєво.

Літаки окупантів вже не можуть здійснювати польоти у частині європейського авіапростору. Вже звернулись до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Для плавання наразі відкриті тільки порти Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз – тимчасово захоплено ворогом.

Джерела: Мінінфраструктури, Укрзалізниця

Источник: kmu.gov.ua

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