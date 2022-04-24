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Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 23 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 58 тисяч осіб та близько 15 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік дещо зменшився, а кількість осіб, що прослідували до України, перевищила чисельність тих, хто виїхав.

З України минулої доби вибули понад 24 тисячі осіб, з них 15 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули 33 тисяч осіб, з них 30 тисяч – українці. Оформлено близько 450 вантажівок з гуманітарною допомогою.

НАГАДУЄМО, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

НАГОЛОШУЄМО, що пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонним паспортам відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57

ВАЖЛИВО: зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Інформація за посиланням

Источник: dpsu.gov.ua

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