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Ситуация на востоке Украины от пресслужби ООС

Ситуация на востоке Украины от пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

24 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки. На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За поточну добу, внаслідок обстрілів противника, втрат серед українських захисників немає.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Старогнатівка, Причепилівка, Оріхове, Новотошківське та Гнутове.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

23 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 25 злочинів, серед яких 1 умисне вбивство, 5 крадіжок, 2 шахрайства і 15 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 75 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5785 транспортних засобів та 4568 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 720 осіб. В зворотному напрямку – 634 особи. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Ситуация на востоке Украины от пресслужби ООС

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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