Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

Українських захисників поблизу Хутора Вільний ворог обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів. Пізніше загарбники використали проти наших воїнів станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки.

Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. Активізувався противник і біля Залізного, використавши проти наших захисників стрілецьку зброю. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українських військовослужбовців, які виконують завдання поруч з Авдіївкою агресор обстріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По наших військовослужбовцях, які виконують бойові завдання поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

19 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік населених пунктів Кримське, Шуми, Оріхове, Хутір Вільний, Славне.

Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали загарбникам гідну відсіч. За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів.

Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 36 злочинів. Серед яких 2 випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 4 пограбування, 8 крадіжок і 11 випадків незаконного зберігання наркотиків. Також виявлено 71 адміністративне правопорушення.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 490 осіб та два транспортний засоби. У зворотному напрямку – 263 осіб та два транспортний засоби. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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