Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

По оборонцях населеного пункту Попасна, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а по Голубівському – 120-ти мм міномети. В цей же час, ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-го калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Оріхове агресор відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під ранок противник застосував 120-ти мм міномети і біля Новотошківського, витративши при цьому 42 боєприпаси. А по українських захисниках поблизу Новозванівки, окрім згаданого озброєння, окупанти застосували ще й автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Противнику наші воїни відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог використав протитанкові ракетні комплекси калібру 152 мм "Корнет" та обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Але ці дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України влаштували ворогу гідну відсіч.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

21 червня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями 120-ти та 82-ох мм мінометів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 6 населених пунктів: Шуми, Залізне, Кримське, Авдіївка, Старогнатівка та Новотошківське.

Внаслідок обстрілів агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Наші підрозділи дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 10 злочинів. Серед яких незаконне зберігання наркотиків, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Також виявлено 36 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнула 441 особа. У зворотному напрямку – 403 особи. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок.

Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на порушення режиму припинення вогню, якщо дії окупантів нестимуть пряму загрозу як військовим, так і цивільним громадянам.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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