Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські збройні формування відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Широкиного. Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися й околиці Старогнатівки.

Пізніше, загарбники здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Хутору Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

23 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 4 населених пунктів: Оріхове, Луганське, Водяне та Павлопіль.

За минулу добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

24 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 17 злочинів. З них 4 крадіжки, 8 випадків незаконного зберігання наркотиків та два випадки незаконного поводження із зброєю і вибухівкою. Також виявлено 61 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 1120 осіб, у зворотному напрямку – 337 осіб. Окрім цього, минулої доби, ворог влаштував чергову провокацію в районі КПВВ «Новотроїцьке». Після 18.00 – офіційного часу закриття КПВВ, дорожнім коридором Донецьк-Маріуполь з окупованої території почали рухатися люди і транспорт.

О 18.15 до контрольного посту українських прикордонників під’їхав ще й автобус, в якому перебувало 30 осіб, в тому числі – шестеро дітей. Станом на 18.30 з тимчасово окупованих територій України прибуло ще три транспортні засоби. Прикордонники з представниками інших органів, що беруть участь в операції Об’єднаних сил, допомогли людям евакуюватися в безпечне місце та розмістили їх в наметовому таборі ДСНС.

Своїми діями загарбники лише продовжують загострювати і без того складну гуманітарну ситуацію на окупованій ними частині Донбасу та демонструють повну байдужість до проблем мирних мешканців.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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