Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. По обіді, окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти наших оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів.

Для припинення ворожої активності українські захисники результативно застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Невельське, Новозванівка, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Хутір Вільний, Зайцеве та Піски.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

30 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 14 злочинів. З них 8 крадіжок, тяжке тілесне ушкодження, шахрайство та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 79 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5858 транспортних засоби та 4829 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхала 521 особа. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 342 особи та один транспортний засіб. КПВВ «Новотроїцьке» не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок.

Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на порушення режиму припинення вогню, якщо дії окупантів нестимуть пряму загрозу як військовим, так і цивільним громадянам.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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