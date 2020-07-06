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Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

 

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

5 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

На світанку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Згодом противник активізувався у передмісті Мар’їнки. Неподалік цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли наші оборонні укріплення з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутору Вільний.

Утримуючи позиції та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

4 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Катеринівка, Оріхове, Новотошківське, Павлопіль, Пищевик, Кримське та Гнутове.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

4 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 9 злочинів. З них 1 зґвалтування, 3 крадіжки та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 84 адміністративних правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 845 транспортних засобів та 4 976 особи.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 439 осіб. В зворотному напрямку – 395 осіб. Через КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупаційних військ пропуск не здійснювався.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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