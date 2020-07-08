Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема й і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати противника уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 6 населених пунктів: Зайцеве, Новгородське, Південне, Верхньоторецьке, Хутір Вільний, та Старогнатівка.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування.

6 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 17 злочинів. З них 1 хуліганство, 5 крадіжок, 2 факти незаконного обігу вогнепальної зброї, 8 факти незаконного поводження з наркотиками та 1 злочин у сфері службової діяльності. Також виявлено 70 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 517 транспортних засобів та 4 737 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 424 особи. В зворотному напрямку – 311 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупаційних військ пропуск не здійснювався.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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