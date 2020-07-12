Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші».

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Оріхове, Новолуганське, Авдіївка, Водяне, Невельське, Катеринівка, Лебединське, Троїцьке та Новотошківське.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання.

10 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 3 грабежі, 9 крадіжок, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 2 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 45 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 980 транспортних засобів та 4 998 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 497 осіб. В зворотному напрямку – 498 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»