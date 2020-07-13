Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог останніми днями нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння, використовуючи не лише міномети, але й артилерійські установки різного калібру.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського, ворог здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки. Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу медиків.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати ворога уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 6 населених пунктів: Водяне, Новотошківське, Майорськ, Оріхове, Мар’їнка та Авдіївка.

За минулу добу троє українських захисників отримали поранення. Воїнів доставлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів.

11 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 4 крадіжки, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 71 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 797 транспортних засобів та 4 787 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 511 осіб. В зворотному напрямку – 451 особа. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонують.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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