Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На превеликий жаль, впродовж поточної доби, двоє наших мужніх захисників загинули. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв.

Під час ворожих обстрілів наші військовослужбовці виявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші». За кожне втрачене життя українського воїна загарбники понесуть заслужене покарання. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

12 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Новотошківське, Кримське, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка, Хутір Вільний, Кам’янка, Оріхове, Луганське, Водяне та Новоселівка Друга.

За минулу добу 5 українських захисників отримали поранення, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування. Воїнів доставлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів.

12 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 3 крадіжки, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 554 транспортних засоби та 4 598 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 503 особи. В зворотному напрямку – 424 особи. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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