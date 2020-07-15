Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші».

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Кам’янка, Луганське, Кримське, Славне, Пищевик, Водяне, Авдіївка, Майорськ, Оріхове, Хутір Вільний, Первомайське та Сартана.

За минулу добу, на жаль, троє українських захисників загинули, один отримав поранення, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв.

13 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 5 крадіжок, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 68 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 174 транспортних засоби та 3 589 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 605 осіб. В зворотному напрямку – 441 особа. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 229 осіб, а в зворотному напрямку – 104 особи. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонувало.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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