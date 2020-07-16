Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 10 населених пунктів: Авдіївки, Гнутового, Шумів, Талаківки, Лебединського, Новомихайлівки, Водяного, Мар’їнки, Кримського, Березового.

За минулу добу, на жаль, семеро українських захисників отримали поранення.

14 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 21 злочин: 9 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 521 транспортних засобів та 4 972 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 558 осіб. В зворотному напрямку – 451 особа. Через КПВВ «Мар’їнка» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» з вини окупантів не функціонувало. Також, минулої доби представники СММ ОБСЄ здійснили спробу перетину лінії розмежування через КПВВ. Незаконні збройні формування РФ відмовили їм у проїзді, аргументуючи це карантинними заходами.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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