Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 8 населених пунктів: Мар’їнки, Талаківки, Новолуганського, Гнутового, Авдіївки, Оріхового, Водяного, Новотошківського.

За минулу добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

15 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 16 злочинів, серед яких 9 крадіжок та 5 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 61 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 874 транспортних засобів та 4 748 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 595 осіб. В зворотному напрямку – 529 особа. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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