Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Водяного.

Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутору Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника та змусили окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші».

Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

17 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Новотошківського, Луганського, Верхньоторецького, Кам’янки, Авдіївки, Мар’їнки, Пищевика, Старогнатівки, Гнутового, Талаківки, Водяного та Широкиного.

За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок обстрілів противника немає.

17 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 3 крадіжки, 2 шахрайства, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 6 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 71 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 095 транспортних засобів та 4 540 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 536 осіб. В зворотному напрямку – 503 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 171 особа, а в зворотному напрямку – 167 осіб. Через КПВВ «Мар’їнка» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 8 осіб, а в зворотному напрямку – 3 особи.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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