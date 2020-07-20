Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

19 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів українські захисники припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

Використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

18 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Старогнатівка, Хутір Вільний, Водяне, Новоселівка Друга, Гнутове, Талаківка, Луганське, Новотошківське та Причепилівка.

За минулу добу один український захисник зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

18 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 11 злочинів, серед яких 1 крадіжка, 1 шахрайство, 7 фактів незаконного поводження з наркотиками та 1 факт незаконного поводження зі зброєю. Виявлено 36 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 450 транспортних засобів та 4 321 особа. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 466 осіб. В зворотному напрямку – 502 особи. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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