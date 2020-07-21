Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, але й артилерійські установки.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів по наших позиціях поблизу Миронівського. Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети загарбники задіяли біля Причепилівки. Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого ворог припинив свою активність. Втрати противника, внаслідок адекватної відповіді українських захисників, уточнюються.

За поточну добу, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу один наш мужній захисник загинув. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

19 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 152 і 122мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Водяного, Старогнатівки, Луганського, Причепилівки, Лебединського, Талаківки та Авдіївки.

За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок обстрілів противника немає.

19 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 5 крадіжок, 1 хуліганство, 1 факт незаконного заволодіння транспортними засобами, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 27 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 027 транспортних засобів та 4 241 особа. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 650 осіб. В зворотному напрямку – 457 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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