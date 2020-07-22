Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 15 населених пунктів: Мар’їнка, Миронівський, Старогнатівка, Павлопіль, Шуми, Широкине, Причепилівка, Кам’янка, Оріхове, Новотошківське, Гнутове, Водяне, Опитне, Попасна та Луганське.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один – отримав поранення.

20 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 22 злочини. З них 1 вбивство, 5 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 57 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 133 транспортних засоби та 4 547 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхала 795 осіб. В зворотному напрямку – 436 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнули 155 осіб, у зворотному напрямку – 124 особи. КПВВ «Мар’їнка» з вини російсько-окупаційних військ не функціонувало.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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