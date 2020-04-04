Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 03.04.2020

Упродовж 03 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Для обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи, враховуючи небезпеку від ворожих обстрілів для життя та здоров’я військовослужбовців і мирних мешканців, відповіли прицільним вогнем по окупаційним військам та зберегли контроль над ситуацією.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зранку випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував проти оборонців цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Красногорівки окупанти обстріляли наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета, а районі Опитного – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Діючи рішуче та фахово, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил припинили ворожі провокації та не допустили втрат серед особового складу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації тричі «відзначилися» мінометними обстрілами по позиціях Об’єднаних сил. Поблизу Новотошківського ворог з напрямку смт Донецький випустив по нашим опорним пунктам 26 мін 120-го калібру, біля Новозванівки – 10 мін 82-го калібру. Для обстрілу в районі Оріхове окупанти застосували міномети калібрів 120 мм – 6 мін, 82 мм – 5 мін та станкові протитанкові гранатомети – 5 пострілів.

Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними — військовослужбовці Збройних Сил України надали адекватну відповідь з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Сьогодні, 03 квітня, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

СИТУАЦІЯ НА ДІЛЯНКАХ РОЗВЕДЕННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ

03 КВІТНЯ 2020 РОКУ

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

02 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Авдіївка, Павлопіль, Піски, Широкине, Богданівка і Старогнатівка.

За минулу добу представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 1 умисне вбивство, 2 шахрайства, 10 крадіжок та 14 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 61 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію та у зворотному напрямку лінію зіткнення громадяни не перетинали.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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