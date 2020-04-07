Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 06.04.2020

Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу та прицільним вогнем у відповідь припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

05 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Кам’янка, Гнутове, Авдіївка, Старогнатівка, Богданівка, Водяне, Хутір Вільний та Кримське.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва «КАМАЗ» і «Урал», а також один безпілотний літальний апарат «Застава», виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 1 умисне вбивство, 3 крадіжки та 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 38 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію зіткнення громадяни не перетинали.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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