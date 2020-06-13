Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни у відповідь використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, агресор поблизу Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

11 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Чермалик, Мар’їнка, Оріхове, Новотроїцьке, Хутір Вільний, Гнутове, Павлопіль, Луганське, Новоолександрівка, Кримське та Новомихайлівка.

За даними розвідки, 11 червня українські військовослужбовці знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 2 пограбування, 14 крадіжок, 3 шахрайства та 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 65 адміністративних правопорушень.

З 10 червня частково відновили роботу українські контрольні пункти в’їзду-виїзду «Мар’їнка» та «Станиця Луганська». Пропускні операції у цих КПВВ здійснюються щоденно з 11.00 до 14.00. Так, вчора представники Державної прикордонної служби України належним чином оформили та пропустили 7 громадян та один транспортний засіб на тимчасово окуповану територію. Проте ці люди були зупинені озброєними російськими найманцями, які без пояснення причин відмовили їм у в’їзді на непідконтрольну Уряду України територію. Відтак, російські окупанти своїми діями продовжують блокувати пропуск громадян через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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