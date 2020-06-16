Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Українські військовослужбовці діяли рішуче та адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

14 червня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Авдіївка, Оріхове, Травневе, Кам’янка, Мар’їнка та Піски.

За даними розвідки, 14 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення крадіжку та 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 28 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 75 осіб, у зворотному напрямку – 105 осіб. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок. Загарбники продовжують демонструвати повну байдужість до проблем мирних мешканців.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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