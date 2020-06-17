Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Окрім цього, агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

15 червня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Новоселівка Друга, Павлопіль, Новолуганське, Авдіївка, Кам’янка та Мар’їнка.

За даними розвідки, 15 червня українські військовослужбовці поранили трьох окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення грабіж, 7 крадіжок, 3 шахрайства, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою і 11 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 68 адміністративних правопорушень.

Вчора, 15 червня, представники Державної прикордонної служби України належним чином оформили та пропустили через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" 8 громадян на тимчасово окуповану територію. Проте ці люди були зупинені озброєними російськими найманцями, які без пояснення причин відмовили їм у перетині лінії розмежування на непідконтрольну Уряду України територію. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян потрапити до рідних домівок. Відтак, російські загарбники своїми діями продовжують блокувати пропуск громадян через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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