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Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

16 червня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Оріхове, Кримське, Новоолександрівка, Новозванівка, Мар’їнка, Авдіївка та Пищевик.

За даними розвідки, 16 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 2 навмисних вбивства, факт тяжкого тілесного ушкодження, 3 грабежі, 8 крадіжок, 28 шахрайств, 3 факти незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою і 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 50 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнули 78 осіб, у зворотному напрямку – 81 особа. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок. Загарбники продовжують демонструвати повну байдужість до проблем мирних мешканців.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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