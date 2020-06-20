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Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Кримського вранці противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Згодом, поблизу Шумів агресор обстріляв українських захисників із мінометів калібру 82 мм. А по околицях населеного пункту Оріхове противник випустив 6 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Наших оборонців біля Хутору Вільний ворог протягом години обстрілював з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Окрім цього агресор застосував біля цього населеного пункту ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили ворога припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню неодноразовано було зафіксовано неподалік населених пунктів Оріхове, Кримське, Мар’їнка та Авдіївка.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, та ще один воїн отримав поранення.

За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 21 злочин. Серед яких 9 крадіжок і 9 випадків незаконного зберігання наркотичних речовин, незаконне поводження із зброєю та вибухівкою, а також два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 74 адміністративних правопорушень.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 107 осіб, у зворотному напрямку – 77 осіб. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок. Загарбники продовжують демонструвати повну байдужість до проблем мирних мешканців.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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