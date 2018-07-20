Ситуация в районе ООС: со стороны врага - трое погибших, с нашей стороны потерь нет
По сообщению штаба ООС, за прошедшие сутки противник 18 раз открывал огонь по позициям наших войск.
Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.
Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.
Потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки, трое оккупантов погибли и один был ранен.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Источник: sprotyv.info