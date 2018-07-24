«Ситуация вышла из-под контроля»: Грецию накрыли масштабные пожары, погибших уже 50

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели

Жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин (Греция) стали уже по меньшей мере 50 человек. Об этом заявил представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, передает Deutsche Welle.

По его словам, как минимум 50 человек погибли и еще 104 госпитализированы с ожогами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о двоих погибших ранее подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Греция запросила помощь ЕС.

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил грецкий премьер Алексис Ципрас.

Многие считаются пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке в этом районе. О них пока ничего не известно.

Источник: comments.ua

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