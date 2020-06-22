Ситуацію з вибухом будинку в Києві розгляне Державна комісія ТЕБ і НС, - Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв під особистий контроль розслідування вибуху в житловому багатоповерховому будинку в Києві та доручив Державній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій терміново розглянути ситуацію.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін. Від них оперативно отримую інформацію про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху. Доручив, щоб це питання розглянула комісія ТЕБ і НС», - заявив Глава Уряду.

«Щиро співчуваю родинам загиблих. За попередніми даними, загинуло дві людини. Сподіваюсь, що жертв не стане більше. Наші рятувальники докладають для цього всіх зусиль», - заявив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що Уряд детально вивчить причини вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти постраждалим. З цього питання Кабінет Міністрів тримає зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом Президента.

За інформацією Державної служби України з надзвичайної ситуації, вибух стався о 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку. Зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів. За попередньою версією слідства, причиною руйнування став вибух газоповітряної суміші.

Станом на 14:00 рятувальниками евакуйовано 21 особу. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку.

Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

Источник: kmu.gov.ua

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