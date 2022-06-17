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«Сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника»: російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ - СБУ
Про це нові перехоплення розмов російських загарбників, які перехопила СБУ.
«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», – розповідає один окупант іншому.
А на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити Володьці» путіну.
Источник: ssu.gov.ua