Скайнет - начало. Нейросеть смогла моментально взломать половину паролей

Компания Home Security Heroes опубликовала исследование, в котором указала, что новейший генеративный инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился моментально взламывать каждый второй пароль.

«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — сообщают разработчики.

В исследовании Home Security Heroes указано, что PassGAN содержит в себе более чем 15 миллионов учётных данных пользователей сети со всего мира.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/85666

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