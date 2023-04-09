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Скайнет - начало. Нейросеть смогла моментально взломать половину паролей
Компания Home Security Heroes опубликовала исследование, в котором указала, что новейший генеративный инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился моментально взламывать каждый второй пароль.
«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — сообщают разработчики.
В исследовании Home Security Heroes указано, что PassGAN содержит в себе более чем 15 миллионов учётных данных пользователей сети со всего мира.
Джерело: https://t.me/Ateobreaking/85666